«Хочу найти»: Україна запустила проєкт для родичів російських полонених – у ГУР пояснили мету

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони презентували проєкт «Хочу найти» для родичів полонених в Україні військових РФ, передає кореспондент Радіо Свобода. Зокрема, чат-боти в телеграмі та відповідний сайт, де можна буде дізнатися: чи перебуває конкретний російський військовий у полоні, або чи він не загинув.

«РФ не комунікує належним чином з членами родин військовослужбовців-окупантів, не інформує про їхню долю після того, як вони опинилися як загарбники в Україні. Це стосується і зниклих безвісти, і полонених, і загиблих», – сказав на презентації проєкту представник ГУР Андрію Юсов.

За словами Юсова, є навіть випадки, коли Україна, наприклад, передавала до РФ тіла солдатів, але їхні родичі жодної інформації так і не отримували.

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Тож, як йдеться на інтернет-ресурсах проєкту, «Хочу найти» створили з огляду на «дотримання Україною принципів міжнародного гуманітарного права, аби заповнити інформаційний вакуум, що утворився через бездіяльність російської влади».

«На канали проєкту «Хочу жить» (проєкт ГУР МОУ для здачі військових РФ у полон – ред.) щодня звертаються сотні (родичі військових РФ – ред.). Було ухвалено рішення запустити проєкт «Хочу найти», як єдиний центр пошуку військових РФ. Надавати інформацію їхнім родинам. Щоб вони з цією інформацією йшли до представників своєї влади, вимагали обмінів чи повернення останків тіл», – зауважив під час брифінгу речник державного проєкту Віталій Матвієнко.

Там прогнозують, що щотижня будуть отримувати декілька тисяч звернень.

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Допомагатиме запроваджувати проєкт в Україні і громадянка Росії Ірина Криніна, яка нещодавно прибула до України у пошуках свого військовополоненого чоловіка. За її словами, Росія не надає своїм громадянам жодної інформації, натомість Україна готова це зробити.

«Ми збиратимемо запити, і, якщо родич у полоні в Україні... ми організуємо відеодзвінок, щоб підтвердити і дати можливість росіянці йти і вимагати у держави інформацію, говорити: «Ось мій Вася у полоні!». Тобто ми даємо інструменти (щоб вимагати від влади РФ повернення рідних – ред.)», – заявила Криніна.

За її словами, вона та інші співробітники проєкту через певні канали комунікації допомагатимуть громадянам РФ, об’єднавшись, тиснути на їхню владу.

Це натомість сприятиме і поверненню додому з полону в РФ і українців, заявили на брифінгу представники ГУР МОУ. Адже кількість обмінів військовополоненими має збільшитися.

За даними української розвідки, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну сталося 49 обмінів військовополоненими. Завдяки ним із російського полону повернулися 2 828 українців.