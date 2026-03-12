Влітку заплановане відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією – Зеленський

Цього літа заплановане відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм румунським колегою Нікушором Даном 12 березня в Бухаресті.

«Працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, і вже цього літа це буде», – написав голова держави в соцмережах, не наводячи подробиць.

За словами Зеленського, на зустрічі з Даном йшлося передусім про «збільшення енергетичної й економічної сили обох наших народів».

«Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці – будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Важливо також, щоб ми змогли разом реалізувати й проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі. Також говорили сьогодні про проєкти в нафтогазовому секторі, які зараз можуть нас підтримати, у тому числі зважаючи на виклики через Близький Схід. Обговорили й можливості транспортування американського LNG для України через Румунію», – написав Зеленський у телеграмі.

Раніше сьогодні стало відомо, що президенти України й Румунії підписали три міждержавні документи. Це рамкові домовленості між головами держав щодо співробітництва в енергетичному секторі, українсько-румунська заява щодо спільного виробництва оборонної продукції і спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною й Румунією.

Нинішній візит Зеленського не перший його візит до Румунії від початку повномасштабної війни.

У жовтні 2023 року він відвідував Бухарест, де зустрічався з на той момент президентом Клаусом Йоганнісом.

Нікушор Дан розпочав свій термін на посаді президента Румунії 26 травня 2025 року після того, як переміг на повторних виборах президента.

У лютому 2025 року в українському уряді повідомляли, що Україна планує побудувати 17 нових пунктів пропуску до 2030 року.