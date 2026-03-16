В Україні та світі вшановують пам’ять загиблих через удар Росії по театру в Маріуполі

В Україні та за кордоном біля театрів проходять акції пам’яті загиблих через російський удар по Маріупольському драматичному театру в 2022 році.

За даними голови Донецької області Вадима Філашкіна, до акції пам’яті долучилися загалом 89 національних і обласних театрів України. У Києві перед входом до національного палацу мистецтв «Україна» виклали напис «ДІТИ» та запалили лампадки.





«Пам’ятаємо. І обов’язково повернемося в український Маріуполь», – заявив Філашкін.

Акція пам’яті пройшла, зокрема, перед Оперним театром у Львові, її організувала громадська організація «Я Маріуполь».





Слово «Дети» зі свічок виклали на даху Національного театру у Празі. В Італії українська діаспора вшанувала пам’ять загиблих перед міланським театром «Ла Скала».

16 березня 2022 року Росія скинула авіабомби на Маріупольський драматичний театр, де ховалися сотні мирних жителів. За різними підрахунками, загинули від 300 до 600 людей.

Правозахисники кваліфікують бомбардування Маріупольського драмтеатру як «очевидний воєнний злочин».

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.



