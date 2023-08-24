По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Раніше представники української розвідки заявляли, що на День Незалежності 24 серпня російські військові можуть вдатися до обстрілів території України. «Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль», – казав заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.