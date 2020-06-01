Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних поїздок – МЗС

Україна і Туреччина узгодили відновлення туристичних подорожей, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

«Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року. Він також запевнив, що його країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українських громадян влітку», – йдеться в повідомленні.

Україна, як і інші країни, поступово знімає карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Туреччина – одне з найулюбленіших місць для відпочинку українців. Минулого року тут проводили свої вихідні та відпустки понад півтора мільйона українських громадян.

Від початку пандемії коронавірусу цей потік фактично припинився. Однак Туреччина поступово відновлює роботу своєї туристичної галузі.