МОЗ: 126 тисяч щеплень від COVID-19 зробили в Україні за минулу добу

В Україні 26 липня від коронавірусного захворювання COVID-19 вакцинували 126 096 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані – 48 044 людини.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, вакцинували 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що хочуть дозволити змішувати різні види вакцин від COVID-19.