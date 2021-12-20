Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 36 тисяч людей

В Україні за добу 19 грудня від COVID-19 вакцинували 36 027 людей. Першу дозу отримали понад 11 тисяч людей, повністю імунізовані – майже 25 тисяч, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за офіційними даними, принаймні одну дозу вакцини отримали понад 14,3 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – понад 12,9 мільйона, 92 людини отримали додаткову дозу.

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.