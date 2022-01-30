В Україні вакцинували ще понад 34 тисячі людей – МОЗ

В Україні за добу 29 січня від COVID-19 вакцинували 34 202 людини. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, першу дозу отримали понад 12 тисяч людей, другу – 11 400, додаткову дозу – 235 людей, бустерну дозу – 10 475.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 принаймні першою дозою щеплено понад 15,3 мільйона людей, дві дози отримали більше ніж 14,6 мільйона, додаткову дозу – понад 16,5 тисяч людей, бустерну дозу – більше ніж 333 тисячі.

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.