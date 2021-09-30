Україна вперше матиме свій павільйон на ІТ-конференції Web Summit

Україна вперше представлятиме власний павільйон на технологічній конференції Web Summit, яка відбудеться в Лісабоні. Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес-Асоціації Ганна Дерев’янко 30 вересня на спільній пресконференції з представниками уряду та бізнесу.

«Вперше об’єднана технологічна екосистема країни їде на Web Summit разом представляти Україну на одній із наймасштабніших світових технологічних конференцій. Вперше Україна з’явилася на порядку денному Web Summit. Якщо раніше компанії їздили туди і представляли себе окремо, в цьому році вперше саме Україна буде представлена в програмі саміту», – сказала Дерев’янко.

Вона уточнила, що ця подія зазвичай залучає близько тисячі спікерів, 70 тисяч відвідувачів зі 160 країн світу, понад тисячу інвесторів і 2 тисячі стартапів.

Читайте також: Рада ухвалила закон про індустріальні парки. У Мінрегіоні кажуть: це залучить додаткові інвестиції

«Україні є що показати світу, адже за якістю послуг українські ІТ-розробники посідають четверте місце в Європі і п’яте в світі... Україна буде представлена українським павільйоном вперше, спеціальним технологічним івентом та нетворкінг-вечіркою», – уточнила голова ЄБА.

Вона додала, що над організацією участі України спільно працювали Міністерство цифрової трансформації, Міністерство закордонних справ, Український фонд стартапів, ЄБА, посольство України в Португалії та представники бізнесу.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі в Україні понад 200 тисяч людей працюють у ІТ-сфері, а попит на нових спеціалістів зростає щомісяця.

«Раніше ми слідкували за Web Summit у соцмережах, світових медіа, дивилися, що відбувається, які компанії, які країни, які продукти презентуються, про що взагалі говорять, тому що на Web Summit обговорюють тренди, те, що буде відбуватися в технологічному світі, діляться успіхами. Круто, що в цьому році в Україні з’явилася можливість презентувати свої перемоги, своє бачення розвитку технологічного світу і ми тепер не просто глядачі або слухачі, а активні учасники», – прокоментував він.

Читайте також: Зеленський у Стенфорді: «Нам, як і команді Стіва Джобса, кажуть, що ми прагнемо неможливого»

Голова Українського фонду стартапів Павло Карташов заявив, що цього року на події очікується близько 35 тисяч відвідувачів.

«Цьогоріч ми виділили додатково 10 грантів, щоб покрити видатки 10 стартапів на участь у Web Summit. Це нова програма, яку ми вперше запровадили, програма інноваційних ваучерів, яка дозволить нам представляти наші досягнення, досягнення наших стартапів на міжнародній арені», – додав він.

Карташов перелічив стартапи, які поїдуть на саміт за підтримки фонду: SPOKK, Organization.GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI, Finmap.

Web Summit – це міжнародна технологічна конференція, яка проводиться щорічно з 2009 року. Цьогоріч вона триватиме з 1 по 4 листопада в Лісабоні.