За тиждень українські катери обстежили тисячі миль Азово-Чорноморської акваторії – ДПСУ

Протягом тижня українські прикордонники обстежили тисячі квадратних миль Азово-Чорноморській акваторії. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Обстежено більше 3,5 тисяч квадратних миль певних морських районів. Виявлено та розпізнано близько 40 суден різної класифікації, забезпечено супровід вантажних суден, що прямували в українські порти, зокрема, в Маріупольський морський торговельний порт. Під час несення служби корабельно-катерний склад Морської охорони здійснював контроль в територіальному морі за збереженням природних ресурсів, додержанням правил промислової та іншої діяльності», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, на всіх українських суднах у постійному режимі працюють автоматичні ідентифікаційні системи, що дозволяє легко їх ідентифікувати.

Напруженість у регіоні Керченської протоки, в якій, відповідно до українсько-російської угоди і міжнародного морського права, має існувати свобода судноплавства, але яку фактично з часу окупації Криму наразі контролює Росія, різко зросла після 25 листопада 2018 року.

Тоді Росія в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі, коли ті намагалися пройти протокою з Чорного в Азовське море.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Києві також анонсували наступні спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку, можливо, з міжнародними спостерігачами на борту.