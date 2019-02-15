У Києві продали арештований російський Boeing

Українське державне підприємство СЕТАМ (Агентство з розшуку і менеджменту активів) продало заарештований за борги російський Boeing B 737/524, що належав російській авіакомпанії «Трансаеро». Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, літак продали за майже 18 мільйонів гривень.

У міністерстві зазначають, що Boeing прилетів з Москви в 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії «Трансаеро» за обслуговування літаків і стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського.

«Літак купили на третіх торгах з уцінкою. Він повністю придатний до польотів після невеликого технічного огляду. Це вже четвертий літак в історії СЕТАМ, який ми продали, але саме він є найбільшим і найдорожчим», – повідомив генеральний директор держпідприємства Віктор Вишнів.

У вересні 2015 року компанію «Трансаеро» включили до санкційного списку в Україні. В Державіаслужбі України повідомили, що санкції були введені проти російських авіаперевізників, які порушують вимоги національного законодавства України, здійснюючи польоти до тимчасово окупованого Криму і через заборонені зони.

Після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були закриті рішенням уряду України. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил.