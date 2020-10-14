У Львові презентували відеопрем’єру опери «Ukraine – Terra Incognita» на честь захисників України

У Львові в День захисників України українські митці презентували відеопрем’єру Молодої опери «Ukraine – Terra Incognita», яка присвячена українському співакові і воїну, солістові Паризької опери Василеві Сліпаку, а також усім українським захисникам.

Герой України Василь Сліпак захищав Україну на Донбасі як рядовий боєць із позивним «Міф» і загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року. Опера складається з п’яти частин – п’яти «міфів» про те, що означає для українців рід, любов, дім. В опері виконують давні українські пісні – ритуальні, колискові, весільні, козацькі, чумацькі.

Оперу записували у Львові і працювали над нею понад два роки. Через карантин зробили відеопрем’єру.

Спів супроводжується симфонічною музикою, яку написала композиторка Марія Олійник.

Як кажуть творці проєкту, Молода опера «Ukraine — Terra Incognita» – це поєднання української співочої традиції, сучасної симфонічної й імпровізаційної музики. Оперу створили за зразком українського поетичного кіно.

Режисер, співачка проєкту львів’янка Уляна Горбачевська, яка досліджує українські пісні, запросила у проєкт дев’ять солістів, а це молоді люди, які працюють у театрі, кіно, у музичних гуртах.

«Подивилась оперу як глядач. Мені велична вона, місцями тужлива і смішна, емоційна і різна, як Україна. Маємо у цьому творі передану нашу ментальність максимально. Я б від жодного шматка не відмовилась. Хотіла б, щоб люди побачили цей твір у театрі, на сцені, бо відео того не передає», – каже Уляна Горбачевська.

Митці сподіваються, що їхню оперу побачать на сценах України і світу.

Інформаційним спонсором Молодої опери є Радіо Свобода.