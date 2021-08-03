За добу вакциновано понад 125 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 3 серпня, в Україні було вакциновано від коронавірусу 125 161 людину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані – 54 817.

Протягом доби працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення, 251 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані – 2 088 433 особи. Загалом проведено 5 757 944 щеплення.

Протягом доби в Україні, за даними МОЗ, діагностували коронавірусну хворобу у 827 людей. За час пандемії в Україні захворіли понад 2,25 мільйона людей, з них 52 981 людей померли.