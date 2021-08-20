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Новини | Коронавірус

За добу зробили майже 130 тисяч щеплень від COVID-19 – МОЗ

Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані – 71 530

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 129 027 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані – 71 530.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини. Одну дозу отримали 4 971 750 людей, повністю щеплені – 2 980 278. Загалом проведено понад 7,9 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

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