За добу зробили майже 130 тисяч щеплень від COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу щеплення від COVID-19 зробили 129 027 людям, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 57 497 людей, повністю імунізовані – 71 530.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 971 752 людини. Одну дозу отримали 4 971 750 людей, повністю щеплені – 2 980 278. Загалом проведено понад 7,9 мільйона щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.