Українське командування: армія РФ атакувала 21 раз на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 квітня.

Командування заявляє про ураження п’яти районів зосередження особового складу російських військ.

Один бій мав місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія п’ять разів штурмувала позиції українських підрозділів.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка», – йдеться в зведенні.

Сім російських атак штаб зафіксував на Олександрівському напрямку, 11 – на Гуляйпільському, в районах Залізничного, Прилук, Гіркого та Гуляйполя.

Армія РФ двічі намагалася просунутися на Оріхівському напрямку, ще три атаки Сили оборони зупинили Придніпровському.

Повномасштабні бойові дії поновилися з попередньою інтенсивністю після великоднього перемир’я, яке формально тривало 32 години – від 16:00 11 квітня до півночі 13 квітня.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).