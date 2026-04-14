Українське командування: армія РФ атакувала 21 раз на Покровському напрямку за добу

Українські війська ведуть вогонь поблизу Покровська, березень 2026 року
Українські війська ведуть вогонь поблизу Покровська, березень 2026 року

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 квітня.

Командування заявляє про ураження п’яти районів зосередження особового складу російських військ.

Один бій мав місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія п’ять разів штурмувала позиції українських підрозділів.

Сили оборони відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.


«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка», – йдеться в зведенні.

Сім російських атак штаб зафіксував на Олександрівському напрямку, 11 – на Гуляйпільському, в районах Залізничного, Прилук, Гіркого та Гуляйполя.

Армія РФ двічі намагалася просунутися на Оріхівському напрямку, ще три атаки Сили оборони зупинили Придніпровському.

Повномасштабні бойові дії поновилися з попередньою інтенсивністю після великоднього перемир’я, яке формально тривало 32 години – від 16:00 11 квітня до півночі 13 квітня.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

Великдень у 128-й ОВМБр «Дике поле» на Запорізькому напрямку
