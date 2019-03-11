Український буксир провів стрільби в Азовському морі при «супроводі» кораблів ФСБ

Український буксир «Корець» здійснив плановий вихід в Азовське море для відпрацювання заходів бойової підготовки, при цьому його супроводжували російські кораблі, повідомляє прес-служба української Операції об’єднаних сил.

«Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель... Непроханим гостем виявився сторожовий корабель ФСБ РФ «Краснодарець» (проект 10412, шифр «Світляк»). Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв «Корець» на супровід. У той же час другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС 11 березня.

В ООС відзначили, що, незважаючи на присутність російських сторожових кораблів, на борту буксира «Корець» відпрацювали питання протидиверсійної оборони корабля, виконали вправи практичних стрільб із штатного корабельного озброєння та стрілецької зброї.

Напруженість у регіоні Керченської протоки, в якій, відповідно до українсько-російської угоди і міжнародного морського права, має існувати свобода судноплавства, але яку фактично з часу окупації Криму наразі контролює Росія, різко зросла після 25 листопада 2018 року.

Тоді Росія в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі, коли ті намагалися пройти протокою з Чорного в Азовське море.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Києві також анонсували наступні спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку, можливо, з міжнародними спостерігачами на борту.