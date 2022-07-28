Український «Оркестр Свободи» починає міжнародне турне з Польщі

Українські музиканти «готові до дій і концерти відбудуться», заявив віцепрем’єр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Глинський «Польському радіо». На думку польського політика, український «Оркестр Свободи» «будитиме світ від байдужості й пристосуванства».

Глинський висловив думку, що російська агресія – це не лише загроза для одного героїчного народу.

«Завдяки героїзму цього народу ми повинні знову відкривати слова, які хтось хотів забути, такі як героїзм, патріотизм, як любов до вітчизни», – наголосив польський міністр.

На пресконференції польського музиканта і культурного діяча Пйотра Глинського з нагоди початку міжнародного турне українського «Оркестру Свободи» він назвав дуже важливою виступ і підготовку турне українського оркестру в нинішній ситуації.

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«Адже перед українським «Орекстром Свободи» стоїть найважливіше завдання: сказати світові, що ця війна триває, що зло є і кожної миті воно може по нас ударити і що Україна нас від цього зла захищає», – наголосив Глинський.

Український «Оркестр Свободи» розпочинає турне у Варшаві, далі музикантів з України зможуть почути в Німеччині, Великій Британії, Франції й Сполучених Штатах.

Як повідомляють медіа, на знак солідарності з жертвами війни в Україні «Метрополітан Опера» (Metropolitan Opera) в Нью-Йорку разом з Національною оперою у Варшаві сформували український «Оркестр Свободи». До його складу входять 75 музикантів із симфонічних і філармонічних оркестрів з Києва, Львова, Харкова, які були змушені залишити батьківщину через повномасштабну агресію Росії.