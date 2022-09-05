Українці провели марш у Празі, щоб подякувати Чехії за підтримку

Сотні українців взяли участь у «Марші вдячності» у Празі в неділю 4 вересня, щоб подякувати чеському народу за допомогу українським біженцям і чеському уряду за підтримку України.

Учасники маршу, переважно жінки та діти, несли чеські та українські прапори та роздавали перехожим квіти та сувеніри ручної роботи.

До акції також долучилися український рок-гурт «Скай» і співачка Severina, виступали діти з празької школи мистецтв UAKidsSchool.

«Майже всі українці на заході плакали. Коли вітали чехи, котрі проїжджали повз. Або коли дарували подарунки від українців та чули у відповідь слова підтримки», – прокоментувала одна з організаторів маршу Віолетта Резніченко.

За день того в Празі відбулася акція проти політики влади, дехто з учасників вийшов з антиукраїнськими гаслами.

З лютого цього року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Чехії отримали візи з тимчасовим захистом понад 424 тисячі громадян України. За даними міністерства освіти Чехії, у вересні до чеських шкіл пішли 57-60 тисяч школярів з України.

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