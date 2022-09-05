Проросійські акції в Кельні та Празі «не мають нічого спільного зі свободою слова» – МЗС

Київ відреагував на акції в столиці Чехії та німецькому Кельні, учасники яких, зокрема, виступали проти підтримки України – заяву оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 5 вересня.

«Нагадаю, що мітингарі вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ. Виголошувалися заклики, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, а також оголошувався збір коштів на підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі», – заявив Ніколенко.

Він назвав «неприпустимими» подібні акції в Європі:

«Проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим. Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі».

Ніколенко подякував мешканцям Кельна та Праги, які виступили проти цих акцій.

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«Не маємо сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії. Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо», – додав він.

Напередодні в Кельні пройшла акція представників російської діаспори, які протестували проти надання Німеччиною підтримки України та санкції проти Росії.

За день до цього антиурядова акція пройшла в Празі – її учасники, зокрема, вимагали відставки уряду через зростання цін на електроенергію, нафту й газ. Поміж інших, деякі протестувальники мали плакати й із антиукраїнськими гаслами.