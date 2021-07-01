Посольство США привітало мешканців відновленого українського Нью-Йорка

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало мешканців селища в Донецькій області, якому Верховна Рада вирішила повернути його первісну назву – Нью-Йорк, – що повторює назву найбільшого міста США.

«Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді! Ще одна причина відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!» – написало посольство в соцмережах.

Раніше 1 липня Верховна Рада ухвалила перейменувати селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк.

Таким чином, йому повернена первісна назва, яку це селище мало до 1951 року. Тоді ідеологічно неприйнятна назва, за тодішнім адміністративним поділом, Нью-Йорка Дзержинського району Сталінської області була усунена, і селище перейменували на Новгородське.

За нинішнє рішення проголосував 301 депутат із усіх фракцій; проти був відданий один голос.

Мешканці селища вже кілька років вели активну кампанію за повернення первісної назви.

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