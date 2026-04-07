Україна отримує за імпортом необхідні обсяги пального – Зеленський

Україна отримує необхідні обсяги пального, робота щодо постачання з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу триває, заявив у вечірньому відеозверненні 7 квітня президент України Володимир Зеленський.

«Фактично всі ринки світу дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними. Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена необхідним і щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку та соціальні потреби. Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз – за березень і квітень – імпортуються необхідні обсяги. Дякую всім компаніям – і державним, і приватному сектору. Ми працюємо щодо постачання і з європейськими партнерами, також і з країнами Близького Сходу», – сказав глава держави.

Після початку 28 лютого військової операції США й Ізраїлю Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок. Блокування руху суден Ормузькою протокою стало одним із головних факторів різкого зростання світових цін на енергоносії.

З початку війни на Близькому Сході Ормузькою протокою пройшла лише невелика кількість суден. Здебільшого це були судна, пов’язані з країнами, які Іран вважає дружніми. Зараз формується система, за якою Тегеран попередньо схвалює транзит маршрутом, що проходить близько до його узбережжя. Пакистан, зокрема, досяг угоди про перетин протоки під його прапором, інші азійські країни також забезпечили безпечний прохід.