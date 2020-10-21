Україна очікує від Ірану підтвердження арешту 6 причетних до збиття літака МАУ – ОГП

Українське слідство очікує отримати від Тегерана документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака авіакомпанії МАУ у січні 2020 року. Про це 21 жовтня повідомив Офіс генерального прокурора України.

ОГП інформує, що домовленості були досягнуті на двосторонніх переговорах за участю заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова в Тегерані.

«Міжнародне право, зокрема, Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов’язує об’єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, до чого постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації», – цитує слова Мамедова Офіс генпрокурора.

У Міністерстві закордонних справ України 19 жовтня привітали позицію Ірану щодо катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України».

В Ірані 19 і 20 жовтня відбувся новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» неподалік Тегерану на початку року. У рамках цього раунду переговорів було заплановано три технічні наради.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.

Заступник генпрокурора також висловив сподівання, що за результатами переговорів уже найближчим часом Україна отримає усю необхідну інформацію.