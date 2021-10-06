Українські дипломати надають допомогу затриманому у Франції українському моряку – МЗС

Співробітники українського дипломатичного представництва у Франції надають допомогу громадянину України, затриманому 4 жовтня за підозрою в контрабанді наркотиків, повідомив 6 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин», – ідеться в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві вказали, що 4 жовтня правоохоронні органи Франції затримали поблизу міста Дюнкерк екіпаж судна M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотичних речовин, кокаїну. Серед близько 20 членів екіпажу був і один громадянин України.

