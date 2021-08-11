Яке місце України в світовому наркотрафіку?

На Одещині затримали трьох представників одного з найбільш впливових злочинних синдикатів світу – мафіозного клану «Ндрангета». Їх обвинувачують в організації каналу постачання кокаїну з країн Латинської Америки через Україну в Європейський союз. Пів року тому в Італії розпочався величезний судовий процес проти членів угруповання – їх обвинувачують, зокрема, і в контрабанді наркотиків до ЄС.

9 серпня 2021 року Служба безпеки України затримала трьох співорганізаторів каналу перевезення наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. 60 кілограмів кокаїну «знайшли» у вантажному контейнері з фруктами на судні в порту «Південний». Це була контрольована доставка – правоохоронці дозволили завести незаконний вантаж в Україну, щоб виявити організаторів і виконавців злочину.

За офіційними даними, вартість вантажу складає близько 10 мільйонів доларів. Поблизу порту затримали одного, а на території промтоварного ринку Одещини (можливо, 7-й кілометр) ще двох учасників злочинного угруповання. За даними «Інтерполу», це члени мафіозного синдикату «Ндрангета».

У січні 2021 року СБУ у Львові подібним чином конфіскувала майже тонну героїну, яку також завезли в Україну через порт «Південний» – спеціалісти ще тоді говорили про контрольовану доставку.

Як з'явилася мафія

«Ндрангета» – калабрійська мафія, один з найбільш впливових кримінальних синдикатів Італії і світу. Він менш відомий, аніж «Коза Ностра» чи п'ять кланів Нью-Йорку, але не менш впливовий. «Ндрангета» зародилася у Калабрії, південноіталійській провінції – бідній, але такій, що має довгу історію організованої злочинності. Як пояснював в інтерв’ю Радіо Свобода один з найбільш знаних дослідників «Ндрангети» професор Антоніо Нікасо, мафія традиційно активніша на півдні Італії, аніж на півночі.

«Як країна зароджувалася – це була певна домовленість між фермерами на півдні і північною індустріальною елітою. Будувати заводи і фабрики вирішили на півночі, і в тому числі через це на півдні соціально-економічні реформи так і не відбулися, людей експлуатували землевласники. Останні зберегли свої давні привілеї навіть після об’єднання Італії в єдину країну. Якщо ви хочете зрозуміти, що таке мафія, зокрема «Ндрангета» або «Каморра», ви маєте подивитися на них як на результат діяльності правлячих класів. Розглядати її як антидержавницьку організацію, якою вона вважається в суспільній свідомості, невірно. Мафіозні організації, якщо прослідкувати їхню історію, завжди були на боці влади, і саме влада легітимізувала цих колишніх крадіїв», – говорив Нікасо.

Його книги стали основою для популярного телесеріалу «Дурна кров» на Netfilx – про діяльність мафії в Канаді.

«Ндрангета» має всі характерні ознаки італійської мафії, зокрема її члени мовчать про свій клан під ризиком вбивства (омерта), а діяльність клану неможлива без прикриття з боку місцевої поліції та політиків. В січні 2021 року в Італії стартував «судовий процес сторіччя» – обвинувачення висунули більш ніж трьом сотням людей, які, за версією обвинувачення, є членами клану або співпрацювали з мафією.

Даючи інтерв’ю австралійським ЗМІ, професор Нікасо наголосив, що серед обвинувачених є і колишні законодавці, і колишні поліцейські, і місцеві політики.

«Обвинувачення стосуються не тільки наркотиків, але також і відмивання грошей, вбивств і замахів на вбивства. Ключовий свідок стверджує, що гроші, які мафія отримувала внаслідок торгівлі наркотиками, відправляли та інвестували за кордоном», – повідомив Нікасо.

Головний прокурор обвинувачення в цьому процесі – Нікола Гратері, який багато років перебуває під охороною поліцію. В судовому процесі планують брати участь близько тисячі свідків, багато з яких виступатиме по відеозв’язку з міркувань безпеки. Навіть сам суд був нещодавно побудований та оснащений додатковими заходами безпеки, пишуть місцеві ЗМІ.

Затримання членів «Ндрангети» відбуваються давно

Вже після початку судового процесу поліція не припиняє заарештовувати членів «Ндрангети». Так, у березні затримали Марка Ферена Клода Биара – він переховувався у Домініканській Республіці з 2014 року. Мафіозі розшукували його саме за участь в наркоторговлі, і за офіційною версією опізнали за татуюванням – він вів кулінарне шоу на ютубі, де в кадр потрапили його руки. Після цього сам Біар потрапив до рук «Інтерполу». Цікаво, що на фотографії одного з затриманих, яку оприлюднила СБУ, також можна помітити яскраві татуювання – янгола зі спини та китайського дракона.

5 серпня 2021 року в Мадриді затримали так званого «боса босів» Доменіко Павільяніті. Як повідомляють ЗМІ, Павільяніті вважається головою клану «Ндрангета». У січні 2021 року його заочно засудили до майже 12 років тюрми за серію злочинів, включаючи вбивство і торгівлю наркотиками. Раніше він був засуджений до довічного тюремного ув'язнення, скороченим до 30 років, але був звільнений в жовтні 2019 року через помилки при підрахунку його покарання.

Зазвичай у нас своїх доморощених бандитів вистачає, говорить Радіо Свобода український політик та правник, генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль.

«З цих міжнародних угруповань в нас може одиниці – ніколи вони не представляли значної небезпеки для України. Раз гна 5-10 років їх затримують, але поки більше шуму, аніж наслідків. Зазвичай 99% тих, кого затримують, потім відпускають», – каже Москаль.

В Італії є розвита правоохоронна система, яка здатна боротись з мафією, і допомога СБУ їм не потрібна, вважає політик. Він був на стажуванні з колегами в Італії та запевняє – з тих мафіозних кланів, про які їм там розповідали, в Україні нікого немає.

Корупційна вертикаль для постачання наркотиків у правоохоронців знищена – Кур

Не дивлячись на те, що наркотрафік в Україні існує, за останні роки була знищена пряма корупційна вертикаль у правоохоронних органах, що сприяла постачанню наркотиків з Азії та Близького Сходу (героїн) чи Латинської Америки (кокаїн) до Європейського союзу через Україну, говорить Радіо Свобода один із засновників Управління боротьби з організованою злочинністю та оперативний співробітник, який роками боровся із криміналітетом Валерій Кур.

«На щастя, сьогодні проблема з наркотрафіком в Україні приглушена через те, що до 2014 року він був вкрай побудований на корупції та мав прикриття у вищих ешелонах влади», – говорить він.

За часів Януковича кожен відповідав за свою «площадку»

За словами Кура, дуже довго весь наркобізнес «кришувався» керівництвом Міністерства внутрішніх справ, представниками інших силових структур та представниками політичної еліти. Тоді він мав жорстку вертикаль «керування» і був надприбутковим для цих груп. Особливу упорядкованість ця діяльність набула, коли в керівництво спецслужб і МВС увійшли росіяни та їхні ставленики.

«За часів Януковича кожен відповідав за свою «площадку». До представників влади [умовно кажучи] підходили представники бандитських угрупувань і казали – в нас є контакти із колумбійцями, а в нас ще з кимось. Можна заробляти на трафіку, оскільки внутрішній попит в Україні умовно невеликий і ми є в більшій мірі транзитною країною. Знизу ці процеси контролював департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків», – говорить Кур.

Втім, після Майдану, за його оцінкою, ситуація змінилася. Аваков як міністр внутрішніх справ хоча й спокійно ставився до наркотрафіку, як до незаконного бізнесу, що приносив величезні «чорні» доходи, але не міг «включатися» до цієї схеми, говорить Кур.

На його думку, оскільки міністр співпрацював із європейськими та американськими спецслужбами, він розумів, що у випадку його прямої співпраці з наркоторговцями, це швидко стане відомо. Це не заважало йому, додає фахівець, призначати на керівні посади у профільних департаментах раніше засуджених психічно хворих і соціально небезпечних осіб та присвоювати їм позачергові вищі офіцерські звання.

Вдалим прикладом співпраці українських спецслужб із закордонними колегами Кур вважає не тільки нещодавнє затримання членів «Ндрангети», але й відпрацювання ізраїльського торговця наркотиками Амоса Дова Сільвера в серпні 2019 року – його дуже довго заманювали в Україну, де заарештували, а потім депортували в Ізраїль. Це була довга і успішна операція, говорить спеціаліст, те ж саме в принципі можна сказати і про зусилля в боротьбі з людьми «Ндрангети».

Україна поступово входить до великої сім’ї цивілізованих країн, які намагається боротися із наркотрафіком світу разом

«Не дивлячись на всі недоліки, з моєї точки зору, операція була успішною. Це було не просте затримання, а агентурно-оперативна робота, отже працюють у зв’язці – отримують інформацію від інших спецслужб, працюють разом. Україна поступово входить до великої сім’ї цивілізованих країн, які намагаються боротися з наркотрафіком світу разом. І напевно і США, і Велика Британія, й Ізраїль, і Німеччина, і Італія починають із нами спілкуватись як із професіоналами», – стверджує Кур.

Втім, він засуджує зайву публічність подібних заходів – оперативна робота, на думку «опера» та керівника із багаторічним досвідом, має проходити приховано й спокійно. Але, в цьому напрямку доведеться ще дуже багато працювати. І по-перше, це боротьба з корупцією по всіх напрямках, говорить він.

Організована злочинність посилюється, а правоохоронні органи – послаблюються – юрист

Те, що Україною поставляються наркотики, і те, що цим займається організована злочинність під корупційним прикриттям так званих органів правопорядку – поза будь-якими сумнівами, говорить Радіо Свобода колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець. Але точних цифр зараз немає – статистика щодо реальних засуджених за статтями щодо організованої злочинності приховується.

«Я недавно робив аналіз стану протидії організованої злочинності, але не акцентував саме на наркотиках. Потрібно досліджувати, скільки було виявлено, скільки зареєстровано, по скількох повідомлено про підозру, скільки до суду направили обвинувальних актів, скільки засудили і до яких мір покарання. Вони зараз пишуть тільки, скільки виявлено чи розслідувано, але ж нам саме головне, скільком повідомлено про підозру та передали до суду, а також яка була виявлена форма злочинного угруповання», – зазначає Баганець.

Транснаціональна злочинність використовує високодохідну діяльність – контрабанда, наркотрафік, торгівля людьми, проституція

У відкритих кордонів і «безвізу» є зворотній бік – це великі можливості для злочинності, говорить Радіо Свобода кандидат юридичних наук і експерт з кримінального права Григорій Усатий.

«Транснаціональна злочинність використовує високодохідну діяльність – контрабанда, наркотрафік, торгівля людьми, проституція тощо. Є надприбутки – є надможливості, злочинці можуть залучати до своїх лав професіоналів і використовувати корупційні канали», – говорить Усатий.

На його думку, ефективність санкцій РНБО типу списків «крадіїв в законі» є низькою, якщо паралельно не використовуються традиційні методи боротьби з організованою злочинністю – виявлення та розкриття злочинів, а також притягнення ватажків організованих злочинних угруповань до кримінальної відповідальності.

«Організована злочинність, в тому числі міжнародна, посилюється, а правоохоронні органи – послаблюються. Постійні реформи «вимивають» професійне ядро і не завжди ці реформи є успішними», – вважає Усатий.

На його думку, допоки назва мафіозного клану не фігуруватиме в матеріалах справи чи суду, говорити про її роль – це не точно і неправильно.