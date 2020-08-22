Для деокупації Криму Україна прагне статусу спостерігача в Тюркському союзі – Джапарова

Україна прагне використати платформу Тюркського союзу як ще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.



«Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача у Тюркському союзі. Це міжнародна організація, до якої входять країни тюркомовні... Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації», – розповіла Джапарова.

Також у планах української влади – безпекова конференція з питань Криму, організація в Києві щорічного кримського саміту тощо.

«Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху проговорюю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи», – додала перша заступниця міністра закордонних справ.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Росією українського Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Повністю інтерв‘ю першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової читайте на сайті Радіо Свобода 22 серпня після 18:00.