НАБУ: колишньому керівнику «Укравтодору» Новаку оголосили українську підозру

Колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку оголосили підозру, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

«НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником «Укравтодору» неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг. Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро», – заявили в НАБУ.

За даними слідства, в одному з епізодів йшлося про сплату 10% «консультаційних послуг», що становило понад 180 тисяч євро. В іншому компанія-переможець тендеру «Укравтодору» мала сплатити внесок до спеціально створеного спільного підприємства у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн гривень.

У НАБУ додали, що ще в одному з випадків йшлося про викуп іншої спеціально створеної компанії зі статутним капіталом у 15 тисяч євро за 300-350 тисяч євро. Слідство вважає, що в обмін на це Новак обіцяв «не помітити» порушень термінів виконання контрактів однією з компаній-підрядниць «Укравтодору» і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій.

21 липня прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках.

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Новака напередодні.