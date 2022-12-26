Демограф розповіла, як війна позначиться на кількості населення України

Широкомасштабна війна Росії проти України «дуже погано» позначиться на демографічній ситуації. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Ми багато людей втратимо: через підвищення смертності, через зниження народжуваності. Багато дітей, які народилися б, вони не народилися у 2022 році і ще більшою мірою не народяться наступного, 2023-го, року. А якщо війна протягнеться ще довше, то і у 2024-му. А найбільший вплив (на кількість населення – ред.) чисельний здійснить міграція», – розповіла демограф.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

«Зараз я говорю про кордони 2022 року (тобто перед війною, що було). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони», – зазначила вона.

За її очікуваннями, після закінчення війни до України може повернутися понад третина тих, хто виїхав через бойові дії за кордон, а решта – залишиться у країнах тимчасового прихистку.

Востаннє всеукраїнський перепис населення в Україні проводили у 2001 році, тому актуальних даних щодо кількості населення в української влади немає.

14 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали майже вісім мільйонів українців, що, за його словами, становить 20% від фактичного населення країни.