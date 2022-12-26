Соціолог спрогнозувала, що буде з єдністю українців і рейтингом Зеленського після закінчення війни

Рейтинг президента України Володимира Зеленського може «серйозно зменшитися» після завершення війни, спрогнозувала в інтерв'ю Радіо Свобода директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«По-перше, пригадують все, що було не так. Сьогодні всі зціпили зуби, не на часі чубитися (ми маємо подолати ворога, відновити нормальне життя в Україні), а потім вже будемо пред’являти претензії. Це нормальна позиція абсолютно. І політичні партії про все це згадають. Нікуди ми не дінемося від цього. Але нічого страшного немає», – пояснила вона.

Наразі ж, за словами Елли Лібанової, в Україні за всю історію соціологічних спостережень спостерігається «єдиний випадок, коли так довго більшість населення України вважає, що країна рухається в правильному напрямку».

Водночас таку єдність, навряд чи вдасться зберегти після завершення війни, додала вона.

«Це – неможливо. Не треба очікувати від людей того, чого вони не можуть забезпечити. Безумовно, поділ почнеться. І претензії будуть. Але я думаю, що поділ не перейде в розкол», – спрогнозувала вона.

Станом на початок широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну 91% українців, за даними соціологів, підтримували дії президента Володимира Зеленського і цей показник виявився втричі більшим у порівнянні із рейтингом президента незадовго до 24 лютого.

25 жовтня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати свого дослідження, згідно з якими, 86% українців вважають, що справи в країні розвиваються правильно і, за даними соціологів, цей показник є рекордним.

У середині грудня «Рейтинг» повідомив результати ще одного дослідження, згідно з яким, 85% українців вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій.