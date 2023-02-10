В Україні втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про небезпеку ракетних ударів влада сповістила у більшості областей України.

Вперше масштабну повітряну тривогу оголошували близько 8:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 71 крилату ракету Х-101, Х-555 і «Калібр» від початку доби. 61 крилату ракету збили.

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Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті, а також про удари по Хмельницькому, Харкову, Запоріжжю. У Міністерстві енергетики повідомили, що в шести областях України внаслідок чергової масованої ракетної й дронової атаки Росії є влучання в об’єкти теплової й гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.

Друге повідомлення про ракетну небезпеку було оголошено близько 13:20, відбій був близько 15:00. Під час другої повітряної небезпеки про влучання чи збиття повітряних цілей не повідомлялось.

Вночі російські війська також завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України – дронами і ракетами С-300. Про удари по інфраструктурі повідомили в Запоріжжі і Харкові. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, по Харківській та Запорізькій областях загарбники запустили до 35 зенітних керованих ракет (С-300).