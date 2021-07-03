Україна виходить з чергової угоди з СНД

У неділю, 4 липня, Україна офіційно вийде з угоди з СНД, що стосується галузі захисту прав споживачів.

Відповідний закон був підписаний 15 червня президентом України Володимиром Зеленським, а 3 липня опублікований у «Голосі України».

«Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року», – мовиться у документі.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Україна вийшла з багатьох угод, укладених в СНД. У грудні 2020 року Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав-учасниць СНД, угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.