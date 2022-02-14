МЗС ініціює український тиждень в ОБСЄ через загрозу вторгнення РФ

Міністерство закордонних справ ініціювало український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загрозу російського вторгнення, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що голова відомства Дмитро Кулеба висьупив з такою ініціативою, аби посилити консультації між країнами-учасницями ОБСЄ, знизити напругу і утримати Росію в руслі дипломатичного діалогу.

Ніколенко нагадав, що 11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, відповідно до Віденського документу, та звернулася до Росії із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності.

«Протягом передбачених Віденським документом 48 годин Росія не надала відповідь. Не можемо також вважати відповіддю лист Росії, який вона поширила в ОБСЄ через кілька годин після закінчення передбаченого Віденським документом терміну», – сказав Ніколенко.

Російський лист, за його словами, не містить жодної інформації, яку запитувала Україна.

«Натомість, у ньому РФ намагалася висунути безпідставні звинувачення на адресу України», – сказав Ніколенко, додавши, що Росія позначила своє повідомлення як таке, яке не має відношення до процедури Віденського документу.

«У такий спосіб Росія намагається уникнути відповіді на питання про свою військову діяльність поблизу наших кордонів, перекладає відповідальність за ескалацію на Україну. Саме тому, не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елементу механізму Віденського документу: проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ Росії», – сказав Ніколенко.

Він припустив, що така зустріч має відбутися протягом 48 годин, імовірно 15 лютого.

Також, у рамках українського тижня в ОБСЄ відбудуться консультації щодо ситуації в Білорусі.

«Ключова тема – проведення навчань на території Білорусі за участі російських військових. Україна представить своє бачення загроз від цих навчань та загальної діяльності Росії на території Білорусі», – сказав Ніколенко.

У четвер, 17 лютого, у Відні відбудеться регулярне засідання Постійної Ради ОБСЄ, на якому будуть розглядатися питання функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«У п’ятницю, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Дмитро Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ не лише для обговорення ситуації, що склалася на кордонах України та тимчасово окупованих територій, але й для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії», – заявив Ніколенко.

Раніше Україна звернулася до Росії з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території країни та в тимчасово окупованому Криму. 13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у зв’язку з тим, що Росія не відповіла на запит за Віденським документом, Україна скликає термінову зустріч з Росією та рештою країн-учасниць Віденського документа з приводу зосереджених військ РФ біля України та на окупованих територіях.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.