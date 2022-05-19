Росія минулої доби втратила 200 військових, 20 броньованих машин, 3 танки і 2 засоби ППО – Генштаб ЗСУ



У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляє, що Росія у війні проти України за останню добу втратила 200 своїх військових, загалом 28500.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія також втратила:

1254 (+3 одиниці за останню добу) танків

3063 (+20) бойових броньованих машин

595 (+9) артилерійських систем

199 РСЗВ

93 (+2) засоби ППО

203 (+1) літаків

167 гелікоптерів

455 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня

103 (+1) крилаті ракети

13 кораблів /катерів

2157 (+20) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

43 спеціальна техніка

У Генштабі зазначають, що минулої доби найбільші втрати російських військ спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.