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Росія минулої доби втратила 200 військових, 20 броньованих машин, 3 танки і 2 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Знищена російська військова техніка. Фото ілюстративне


У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляє, що Росія у війні проти України за останню добу втратила 200 своїх військових, загалом 28500.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія також втратила:

  • 1254 (+3 одиниці за останню добу) танків
  • 3063 (+20) бойових броньованих машин
  • 595 (+9) артилерійських систем
  • 199 РСЗВ
  • 93 (+2) засоби ППО
  • 203 (+1) літаків
  • 167 гелікоптерів
  • 455 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 103 (+1) крилаті ракети
  • 13 кораблів /катерів
  • 2157 (+20) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 43 спеціальна техніка

У Генштабі зазначають, що минулої доби найбільші втрати російських військ спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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