Росія минулої доби втратила 200 військових, 20 броньованих машин, 3 танки і 2 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляє, що Росія у війні проти України за останню добу втратила 200 своїх військових, загалом 28500.
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія також втратила:
- 1254 (+3 одиниці за останню добу) танків
- 3063 (+20) бойових броньованих машин
- 595 (+9) артилерійських систем
- 199 РСЗВ
- 93 (+2) засоби ППО
- 203 (+1) літаків
- 167 гелікоптерів
- 455 (+14) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 103 (+1) крилаті ракети
- 13 кораблів /катерів
- 2157 (+20) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 43 спеціальна техніка
У Генштабі зазначають, що минулої доби найбільші втрати російських військ спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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