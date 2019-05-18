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18 травня 2019, Київ 10:11
Новини | Політика

Троє українських військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Українська армія звинувачує підтримуваних Росією бойовиків у семи обстрілах 17 травня

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Троє українських військових поранені на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українська армія звинувачує підтримуваних Росією бойовиків у семи обстрілах 17 травня. Тоді був поранений один військовий. Під час трьох обстрілів у ніч на 18 травня зазнали поранень ще двоє військових.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в шістьох порушеннях режиму тиші.

Хто атакує склади боєприпасів української армії?
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Хто атакує склади боєприпасів української армії?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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