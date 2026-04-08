«Укренерго»: через атаки РФ є знеструмлення у чотирьох областях

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, повідомляє «Укренерго».

Як повідомляє пресслужба компанії, там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

В «Укренерго» додають, що через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України буде обмежено енергоспоживання: з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а з 11:00 до 13:00 – будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.



За даними енергетиків, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, на 9:30 його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина – похолодання в усіх регіонах, а також хмарна погода на всій території України.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.