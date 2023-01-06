Напередодні в більшості областей України діяли аварійні відключення – «Укренерго»

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове похолодання, повідомляє компанія «Укренерго» 6 січня.

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

При цьому вночі генерація електроенергії покриває потреби споживачів.

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«Укренерго» прогнозує, що споживання стрімко зросте, адже найближчими днями очікується значне похолодання. Зараз енергосистема не може покрити прогнозовані обсяги через «пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС», додає оператор.

Київська міська державна адміністрація також прогнозує похолодання в столиці. Відтак мер Віталій Кличко закликав киян свідомо споживати електроенергії, аби уникнути аварійних відключень.

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«Аварійні служби чергують цілодобово та готові оперативно усувати проблеми на міських мережах. Зокрема, готуючись до опалювального сезону, місто збільшило склад аварійної служби «Київтеплоенерго». Керуючі компанії, що обслуговують житловий фонд, також придбали додаткові аварійно-ремонтні авто для роботи взимку», – додав він.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.