Загиблому під час відновлювальних робіт члену правління «Укренерго» Брехту дали звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України члену правління НЕК «Укренерго» Олексієві Брехту, який загинув у січні під час відновлювальних робіт на одному з об’єктів, що постраждав від російських ударів. Відповідний указ був опублікований 24 лютого на сайті голови держави.

«За визначні трудові досягнення у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (посмертно)», – йдеться в документі.

В «Укренерго» заявили, що це «закономірне визнання заслуг Олексія Брехта як видатного інженера, ефективного управлінця й людини, що все своє життя присвятила енергетиці».

«Понад 24 роки Олексій Брехт віддав роботі в «Укренерго». З початком повномасштабної війни – саме він був ключовою постаттю у всіх процесах, пов’язаних зі швидким відновленням і зміцненням стійкості української енергосистеми. І навіть загинув Олексій Олександрович там, де його дуже часто можна було зустріти – на об’єкті, що відбудовувався після чергової російської атаки», – йдеться в повідомленні.

У січні в «Укренерго» повідомили, що Олексій Брехт трагічно загинув під час відновлювальних робіт на одному з об’єктів, які нещодавно зазнали російських ударів.

Олексієві Брехту було 47 років. Як повідомили в компанії, понад 24 із них він працював в «Укренерго». В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.