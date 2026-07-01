В Україні продовжують діяти графіки вимкнення світла – «Укренерго»

В Україні сьогодні продовжують діяти обмеження електроспоживання, повідомляє в телеграмі «Укренерго».



За повідомленням, через зумовлений спекою високий рівень енергоспоживання сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 будуть вимушено застосовуватись погодинні вимкнення світла та графіки обмеження потужності для промисловості.



Також енергетики просять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.



Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України. Причина – вплив сильної спеки на рівень енергоспоживання. Як пояснили в «Укренерго», тривала спекотна погода спонукає споживачів (як побутових, так і бізнес – офіси, магазини, торгові центри) до масового і тривалого використання кондиціонерів протягом доби, що збільшує «звичайний» обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%.



В «Укренерго» також повідомили, що сили РФ продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, через удари РФ на ранок були нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.