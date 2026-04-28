«Укренерго»: після удару РФ найскладніша ситуація зі світлом склалася на Сумщині

На Сумщині склалася найскладніша ситуація з енергопостачанням після російських дронових ударів вранці 28 квітня, повідомило «Укренерго».

«Значна частина споживачів у регіоні залишається знеструмленою через удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури. Також на ранок є нові знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи наразі здійснюються там, де це дозволяють безпекові умови», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в «Укренерго» зазначили, що через пошкодження повітряних ліній електропередачі внаслідок сильних поривів вітру на ранок повністю або частково знеструмлені більш ніж 100 населених пунктів у дев’яти областях – на Сумщині, Хмельниччині, Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині та Київщині.

У Міністерстві енергетики тим часом заявили, що застосування обмежень в енергопостачанні на 28 квітня не планується.

Читайте також: Amnesty International: цивільні найбільше страждають через війну Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.