В Україні є знеструмлення через удари РФ, негода залишила без світла 228 населених пунктів – «Укренерго»

У шести областях України 28 липня є знеструмлення через російські обстріли, також через негоду без світла залишилися 228 населених пунктів у п’яти областях, повідомило «Укренерго».

«Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських дронових й артилерійських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» додали, що через несприятливі погодні умови (грози, град, пориви вітру) на ранок 28 липня повністю або частково були знеструмлені 228 населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській і Полтавській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.