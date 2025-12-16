«Укренерго»: через атаки РФ повністю знеструмлені споживачі Донеччини

Через російські атаки повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній частині Донеччині, аварійно-відновлювальні роботи в регіоні вже розпочалися, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

За повідомленням, вночі війська РФ атакували енергооб’єкти у кількох областях. Також є нові знеструмлення на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.



В «Укренерго» нагадують, що через попередні масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. У Харківській області на ранок застосовані аварійні відключення.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.