«Укренерго» повідомляє про нові знеструмлення у трьох областях через атаки РФ

Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях, повідомляє у телеграмі компанія «Укренерго».

За повідомленням, там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

В «Укренерго» також повідомили, що загалом споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. 6 травня на 09:30 його рівень був на 2,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня. Причина – ясна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Враховуючи ці обставини, енергетики закликають перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 17:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



