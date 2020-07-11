Правоохоронці знайшли гроші і пістолет, викрадені під час нападу на авто «Укрпошти» – МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час «невідкладних обшуків» правоохоронці знайшли гроші і пістолет, викрадені під час нападу на автомобіль «Укрпошти» 7 липня.

«Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, будуть повернуті «Укрпошті» і будуть доставлені адресатам», – написав Геращенко у фейсбуці.

За його словами, крім чотирьох затриманих, які підозрюються у безпосередньому здійсненні пограбування, правоохоронці визначили і одного з їхніх посібників.

«Тривають пошуки ще одного посібника, співробітника «Укрпошти», який виконав функцію навідника і підбурювача. Його особа встановлена», – додав Геращенко.

Напередодні правоохоронці затримали і вручили підозри чотирьом особам, що підозрюються у нападі на авто «Укрпошти» – трьох розшукали у Києві, одного – у Лубнах. Усі вони – жителі Полтавської області. У суботу трьом із них обрали запобіжний захід.

Вранці 7 липня біля села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», викрали 2,7 мільйона гривень і табельний пістолет охоронця. Тоді повідомлялося, що зловмисники утекли, постраждали охоронець і водій. Останній – у тяжкому стані.