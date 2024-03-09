МОЗ: українці на прифронтових територіях зможуть придбати ліки через «Укрпошту»

Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр «Укрпошти» з безплатною доставкою, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я у телеграмі.

За даними відомства, пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях:

Донецької області;

окремих прикордонних районах Сумської області.

«Можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», – повідомили в міністерстві.

У МОЗ зазначили, що після «успішного старту» планується розширення, і до проєкту залучать прифронтові Харківську, Запорізьку, Херсонську і Миколаївську області.

Із 1 липня 2023 року лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускають за електронним рецептом. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я України, норму про відпуск ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій.

В Україні діє держпрограма реімбурсації вартості лікарських засобів. Вона поширюється на понад 400 препаратів. Їх можна отримати безплатно або з частковою оплатою.