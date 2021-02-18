В «Укрпошті» вирішили перенести випуск марки, присвяченої ЗСУ, після критики Генштабу

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що дату презентації марки, присвяченої Сухопутним військам Збройних сил України, вирішили перенести з 23 лютого попередньо на 14 березня, коли відзначатимуть День добровольця.

Раніше рішення керівника «Укрпошти» випустити марку 23 лютого, коли «День захисника вітчизни» відзначають у Росії, викликало критику, зокрема, з боку Міністерства оборони і Генштабу ЗСУ.

Смілянський пояснив, що вибрав таку дату навмисне, щоб привернути увагу до події і «потролити сусідів». Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці він провів опитування щодо того, чи залишати датою 23 лютого, чи переносити.

«Ну що – голосування довело, що думки українців розділились. Моя залишилась тією, якою була. Але, враховуючи позицію Генерального штабу ЗСУ, ми домовились перенести випуск марки попередньо на 14 березня – Дня добровольця», – написав Смілянський.

Крім того, він повідомив, що на 8 березня «Укрпошта» запланувала випуск марок із зображенням творів українських митців, присвячений жінкам.

«Як мені щойно повідомили, це свято теж святкується в Росії (як до речі й Новий рік). Тож можна починати дискутувати на цю тему теж», – додав голова «Укрпошти».

У Генштабі ЗСУ раніше закликали «Укрпошту» змінити дату виходу марки «Збройні сили України. Сухопутні війська» і запропонували перше погашення поштових марок зазначеної серії приурочити до Дня українського добровольця – 14 березня.



«23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ», – заявляли в Генштабі.

23 лютого – це російський «День захисника вітчизни», раніше «День Радянської армії», який святкували раніше і в Україні – до його скасування 2014 року.

В Україні 14 жовтня відзначають державне свято День захисника України. Його запровадив у 2014 році своїм указом тодішній президент Петро Порошенко.