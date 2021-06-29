«Укрпошта» подовжила контракт зі Смілянським до 2023 року – він каже, що це його останній термін

Наглядова рада «Укрпошти» подовжила контракт із генеральним директором Ігорем Смілянським до 30 червня 2023 року, повідомляє пресслужба поштового оператора.

За повідомленням, кандидатуру чинного очільника підтримали всі члени наглядової ради, в тому числі представники Міністерства інфраструктури.

Як заявив голова ради Беноіт Плеска, компанія незабаром має задіяти інвестиції в 100 мільйонів євро на розвиток інфраструктури. Планується закупити 1 850 автомобілів для пересувних відділень і побудувати сім сортувальрних центрів.

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«На цьому етапі Наглядова Рада вважає, що стабільність компанії є першочерговою умовою для досягнення цих амбіційних цілей. Тому Наглядова Рада одноголосно, відповідно до статуту компанії, вирішила продовжити трудовий договір чинного генерального директора. Також це вотум довіри до професіоналізму Ігоря Смілянського у впровадженні нагальних завдань акціонерного товариства», – цитує Плеску пресслужба «Укрпошти».

Сам Смілянський назвав задачами компанії на період із 2022 до 2026 року відкриття поштового банку, будівництво сортувальних центрів та «повну цифровізацію країни». Стратегію на цей проміжок часу «Укрпошта» має презентувати восени.

У себе на фейсбук-сторінці генеральний директор компанії зазначив, що це його останній термін на цій посаді.

«СЕО, як і футбольних тренерів, можуть замінити в будь-який момент. Але я радий, що сьогодні прийняте саме таке рішення. Ми підійшли дуже близько до бажаної мети, але ще не змогли дозволити собі таких реформ, щоб їх не можна було відкотити назад. І саме розуміння цього факту, а також підтримка команди, клієнтів і партнерів, підштовхнули мене до рішення продовжити і, зрештою, перемогти», – прокоментував Смілянський.

Ігор Смілянський вперше очолив «Укрпошту» 2016 року.