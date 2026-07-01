В «Укрпошті» заявляють, що Смілянський залишається гендиректором

Ігор Смілянський продовжує очолювати «Укрпошту», заявив 1 липня державний поштовий оператор.

«Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства… Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ «Укрпошта», – інформують в «Укрпошті».

23 червня Національний банк України повідомив, що визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Того ж дня Ігор Смілянський розкритикував вимогу Національного банку щодо його відставки і назвав цей крок «зведенням рахунків».