«Укрзалізниця» не продаватиме квитки до Чернівців через епідемічну ситуацію.

У компанії повідомили, що також припинять продаж квитків до Коломиї (Івано-Франківська область), Острога та Радивилова (Рівненська область).

На станціях можна буде робити лише висадку пасажирів.

«Продаж проїзних документів буде закрито з 00:01 24 серпня. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування», – розповіли в «Укрзалізниці».

Згідно з рішенням уряду, із 17 серпня ці міста потрапили до «помаранчевої» та «жовтої» епідемічних зон через темпи поширення коронавірусної хвороби COVID-19.