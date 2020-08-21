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21 серпня 2020, Київ 17:08
Новини | Коронавірус

«Укрзалізниця» не продаватиме квитки до Чернівців через епідемічну ситуацію

«Укрзалізниця»: поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування

«Укрзалізниця» не продаватиме квитки до Чернівців через епідемічну ситуацію.

У компанії повідомили, що також припинять продаж квитків до Коломиї (Івано-Франківська область), Острога та Радивилова (Рівненська область).

На станціях можна буде робити лише висадку пасажирів.

«Продаж проїзних документів буде закрито з 00:01 24 серпня. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування», – розповіли в «Укрзалізниці».

Згідно з рішенням уряду, із 17 серпня ці міста потрапили до «помаранчевої» та «жовтої» епідемічних зон через темпи поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

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