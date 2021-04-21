В Укрзалізниці уточнили можливий розклад курсування «Бойківського експресу» з Києва до Славського

«Укрзалізниця» повідомила, що розглядає можливість призначення поїзда «Бойківський експрес» (№745) сполученням Київ – Славське поїзда на травневі і Великодні свята, День Конституції і День Незалежності України. Про це йдеться у відповіді УЗ на запит Радіо Свобода, що надійшла 21 квітня.

При цьому згаданий поїзд вже є у графіку «Укрзалізниці» на початок травня: рейси призначені 1 та 4 травня туди і зворотно.

«АТ «Укрзалізниця» розглядаються варіанти впровадження маршрутів швидкісних поїздів відповідно до наявного пасажиропотоку (з урахуванням перспективного зростання) за умови раціонального використанням наявних технічних і економічних ресурсів», – додали в УЗ.

У березні в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час презентації планів компанії щодо літніх перевезень заявив, що компанія ухвалила рішення перетворити «Лижний експрес», який курсує з Києва до Славського, на «Бойківський експрес» і продовжити його курсування на травневі свята і літо.

«Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 745 Київ – Славське навесні та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд із «Лижного експресу» в «Бойківський експрес», адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних і спортивних можливостей не лише взимку», – сказав тоді Перцовський.

Новий поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Славське «Укрзалізниця» призначила 15 грудня. Згодом його курсування кілька разів продовжували – до 27 березня.

Селище Славське – одна з популярних для гірськолижного відпочинку місцевостей в Україні. Основними лижними трасами в цьому районі є гори Тростян, Погар, Кремінь і Менчіл.