«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон із Харкова

«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон, який вирушив у рейс із Харкова до Івано-Франківська, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

За даними УЗ, вагон для дітей вирушив у складі поїзда №001/002 «Єдність». У компанії повідомили, що під час першої подорожі він був заповнений на всі 100%.

«Пильнуємо, щоб дорога завжди була безпечною - і пригодницькою лише в хорошому сенсі», – зазначають в «Укрзалізниці».

Раніше «Укрзалізниця» оголосила, що через вплив бойових дій 23 квітня тимчасово змінює маршрути курсування приміських поїздів із Києва до Коростеня і в зворотному напрямку.

«Столичні приміські рейси курсуватимуть до або зі зупинки Древлянка (це остання перед Коростенем зупинка електричок із Києва – ред.). Просимо врахувати зміни під час поїздок та чітко дотримуватись вказівок залізничників у разі безпекових зупинок», – інформує перевізник.