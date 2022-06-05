«Укрзалізниця» хоче показати наслідки ранкового ракетного удару в Києві

«Укрзалізниця» хоче показати наслідки ранкового ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві, заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Я хочу запросити сьогодні журналістів на територію заводу. ми зробимо те, що зазвичай не робимо. Хочемо показати вдарений об'єкт, що там немає жодної згадки про військову техніку. Покажемо, що російські війська вкотре брешуть і б'ють по нашій мирній інфраструктурі», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що заява Міністерства оборони Росії, за якою удари нібито були спрямовані на надане закордонними партнерами України озброєння, зокрема танки Т-72, є неправдою.

«Таких танків на заводі немає, як і немає жодної військової техніки. Є лише вагони, які ми ремонтуємо. Ці вагони нам потрібні для експорту. Тобто Росія вкотре бреше і б'є по економіці країни, по населенню. Дарницький вагоноремонтний завод насправді дуже оточений житловими будинками. там дуже багато людей живуть поруч», – сказав голова правління «Укрзалізниці».

Читайте також: Ракети по Києву попередньо випустили з літаків над Каспійським морем – Повітряні сили

Раніше Олександр Камишін повідомив, що ранковий ракетний удар російських військ у Києві прийшовся по Дарницькому вагоноремонтному заводу. За його даними, по підприємству вдарили чотири російські ракети.

Після місяця затишшя російські війська атакували Київ. Вранці 5 червня пролунали вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах. За даними мера Віталія Кличка, одна людина постраждала. Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що збило одну з ракет, випущених по Києву, а також дві російські крилаті ракети, випущених по Миколаївщині.